وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا في الصعيد

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظات الصعيد خلال الأيام الأخيرة.

وقالت زايد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن "الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ينخفض بشكل واضح أسبوعا تلو الآخر، وليس فقط في سوهاج فقط".

وأوضحت وزيرة الصحة أن الوضع الوبائي في مصر بشكل عام "مستقر"، رغم تأكيدها على وجود زيادة "بسيطة" ولكنها مستقرة، إذ لا يوجد زيادة مفاجئة في أي منطقة.