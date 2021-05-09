وزيرة الصحة: انخفاض إصابات كورونا في الصعيد
كتب - أحمد جمعة:
كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انخفاض الإصابات بفيروس كورونا المستجد في محافظات الصعيد خلال الأيام الأخيرة.
وقالت زايد في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأحد، إن "الوضع الوبائي في محافظات الصعيد ينخفض بشكل واضح أسبوعا تلو الآخر، وليس فقط في سوهاج فقط".
وأوضحت وزيرة الصحة أن الوضع الوبائي في مصر بشكل عام "مستقر"، رغم تأكيدها على وجود زيادة "بسيطة" ولكنها مستقرة، إذ لا يوجد زيادة مفاجئة في أي منطقة.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
236272
عدد المصابين
-
176363
عدد المتعافين
-
13845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158287310
عدد المصابين
-
135705580
عدد المتعافين
-
3295637
عدد الوفيات
إعلان