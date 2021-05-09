نقابة الأطباء تمد محافظتي سوهاج وقنا بأنابيب أكسجين

02:16 م الأحد 09 مايو 2021
نقابة الأطباء تمد محافظتي سوهاج وقنا بأنابيب أكسجين

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت لجنة عطاء مصر بنقابة الأطباء، عن توفير أنابيب أكسجين بالمنظم لكل من يحتاجها من المرضى؛ دعماً لمواجهة كورونا ومساهمة من النقابة في تخفيف العبء عن أهالي محافظتي سوهاج وقنا.

وأشار الدكتور عماد سمير مقرر اللجنة، إلى أنه تم اختيار محافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولى، وذلك لزيادة أعداد الإصابات وحاجة المرضى فيهما، وسيتم استلام الأنابيب من خلال النقابات الفرعية وسيتوالى تقديم الخدمة في جميع المحافظات، ومن ناحية أخرى تستقبل لجنة مصر العطاء التبرعات من جميع المواطنين فى كل المحافظات.

وأوضحت النقابة "أن طرق التبرع تتمثل في مندوب يصلك لباب البيت للحصول على التبرع أو عن طريق حساباتنا 500555 بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة و البركة :"حساب رقم 122/1/48751 بنك مصر، حساب رقم 1261363 بنك فيصل".

وتابعت أنه "للاستفسار يرجي الاتصال على:

01155267979

01155264646

01093088992

01275643892

- الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من 10 صباحا إلى 4 مساء وواتس طوال اليوم.

نقابة الأطباء أنابيب أكسجين قنا سوهاج فيروس كورونا

الخبر التالى:

بدرجات الحرارة والظواهر الجوية.. الأرصاد تعلن طقس عيد الفطر
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحذر: نتوقع استمرار زيادة إصابات كورونا في عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا