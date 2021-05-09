نقابة الأطباء تمد محافظتي سوهاج وقنا بأنابيب أكسجين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت لجنة عطاء مصر بنقابة الأطباء، عن توفير أنابيب أكسجين بالمنظم لكل من يحتاجها من المرضى؛ دعماً لمواجهة كورونا ومساهمة من النقابة في تخفيف العبء عن أهالي محافظتي سوهاج وقنا.

وأشار الدكتور عماد سمير مقرر اللجنة، إلى أنه تم اختيار محافظتي سوهاج وقنا كمرحلة أولى، وذلك لزيادة أعداد الإصابات وحاجة المرضى فيهما، وسيتم استلام الأنابيب من خلال النقابات الفرعية وسيتوالى تقديم الخدمة في جميع المحافظات، ومن ناحية أخرى تستقبل لجنة مصر العطاء التبرعات من جميع المواطنين فى كل المحافظات.

وأوضحت النقابة "أن طرق التبرع تتمثل في مندوب يصلك لباب البيت للحصول على التبرع أو عن طريق حساباتنا 500555 بجميع فروع البنك الأهلي الكويتي وبنك القاهرة و البركة :"حساب رقم 122/1/48751 بنك مصر، حساب رقم 1261363 بنك فيصل".

وتابعت أنه "للاستفسار يرجي الاتصال على:

01155267979

01155264646

01093088992

01275643892

- الاستفسار في مواعيد العمل الرسمية من 10 صباحا إلى 4 مساء وواتس طوال اليوم.