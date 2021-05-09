تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد موعد طلبي مناقشة

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النواب، وفقا للقواعد التى اقرها المجلس وتتضمن طلبي المناقشة ما يلي:

1. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.​