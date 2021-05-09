تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد موعد طلبي مناقشة

02:08 م الأحد 09 مايو 2021
تفويض هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد موعد طلبي مناقشة

مجلس النواب

كتب - نشأت علي:

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد مناقشة طلبي مناقشة مقدمين من النواب، وفقا للقواعد التى اقرها المجلس وتتضمن طلبي المناقشة ما يلي:

1. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إدارة منظومة تقنين وضع اليد على أملاك الدولة.

2. طلب مناقشة مقدم من النائب مجدى ملك وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين بيئة العمل للأطباء وتحسين أوضاعهم المالية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات وزارة الصحة لضمان نجاح المنظومة الصحية.​

مجلس النواب حنفي جبالي الحكومة مجدى ملك

الخبر التالى:

محمد صلاح حقق 30 مليون مشاهدة.. وزيرة التضامن تشيد بإعلان نجم ليفربول لمكافحة المخدرات
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:وزيرة الصحة تحذر: نتوقع استمرار زيادة إصابات كورونا في عيد الفطر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا