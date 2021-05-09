بعد قليل.. جولة لوزيرة الصحة لتفقد خطوط إنتاج لقاح كورونا

12:41 م الأحد 09 مايو 2021
بعد قليل.. جولة لوزيرة الصحة لتفقد خطوط إنتاج لقاح كورونا

هالة زايد وزيرة الصحة

كتب - أحمد جمعة:

تتفقد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بعد قليل، خطوط إنتاج الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات (فاكسيرا) تمهيداً لتصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر.

ومن المقرر أن تعقد وزيرة الصحة مؤتمرا صحفيا للكشف عن مستجدات تصنيع لقاح كورونا في مصر، بمقر شركة (فاكسيرا).

كانت أعلنت الحكومة أعلنت يوم 21 أبريل، توقيع اتفاقيتين مع شركة "سينوفاك" الصينية؛ والتي تقضي بمقتضاها بنقل تكنولوجيا تصنيع وإنتاج لقاحها المضاد لـ"كوفيد-19" في مصر.

وقالت وزيرة الصحة، إن التعاون مع الشركة الصينية يتيح التصنيع بطاقة 20 مليون جرعة في العام، لقاح كورونا لمصر وإفريقيا.

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