مع وفد التنسيقية.. أمريكية تعاني السرطان تحقق حلمها بزيارة الأهرامات

12:21 م الأحد 09 مايو 2021
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كتب- مصراوي:

حققت السيدة الأمريكية جلوريا، حلمها الأكبر في زيارة الأهرامات المصرية منذ قليل، في وجود وزير السياحة الذي حرص على مشاركتها هذه اللحظات، وبحضور عضوي التنسيقية ناريمان خالد وحازم هلال.

جدير بالذكر أن جلوريا اختارت زيارة مصر كآخر حلم لها أثناء رحلة علاجها من مرض السرطان، وقامت التنسيقية على الفور بتلبية طلبها واستقبالها منذ اللحظة الأولي ووضع برنامج سياحي يليق بحلمها الكبير.

وبحسب بيان، تواصل السيدة الأمريكية رحلتها في مصر مهد الحضارة بشغف كبير ونشاط متجدد، وكأنها عادت مرة أخرى إلى قوتها وشبابها بزيارة المكان الذي بدأ منه التاريخ.

زيارة الأهرامات جلوريا وزير السياحة أمريكية تعاني السرطان

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