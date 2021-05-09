خلال ساعات.. مصدر بالأزهر يكشف ملامح جدول امتحانات الشهادة الثانوية

كتب - محمود مصطفى:

كشف مصدر بالأزهر الشريف، أن جداول امتحانات الشهادة الثانوية لن تختلف كثيرا عن العام الماضي، مشيرا إلى أنه ستعقد بمقدار مادة واحدة يوميا للقسم العلمي، ويوم آخر للأدبي.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن الامتحانات ستعقد بنفس ضوابط العام الماضي، وتمت مراعاة المقترحات التي يبديها الطلاب، مراعاة لهم وتخفيفا عليهم، خلال هذه الفترة.

وأشار المصدر إلى أن الدكتور سلامة جمعة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اعتمد جدول امتحانات الشهادة الثانوية، وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات، لافتا إلى أنه جار الانتهاء قريبا من تشكيل أمانة السر ورؤساء وأعضاء لجان الامتحانات.

ولفت المصدر، إلى أن امتحانات الشهادة الثانوية ستعقد في الـ 19 من يونيو المقبل، وسط إجراءات احترازية مشددة داخل اللجان، لعدم انتشار فيرورس كورونا، ويتم الانتهاء حاليا من ضوابط والإجراءات، وسيتم الإعلان عنها خلال أيام.

وينشر مصراوي الخريطة الزمنية لامتحانات الدور الأول والثاني للشهادة الثانوية الأزهرية والقراءات والعلوم والإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث، وهي كما يلي:

- تبدأ امتحانات الدور الأول لنقل وشهادات القراءات (تجويد / عالية / تخصص)، السبت 22 مايو الحاري، على أن تنتهي الاثنين 31 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الأول للشهادات (الثانوية / العلوم الإسلامية / إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 19 يونيو المقبل، وتنتهي الأحد 1 أغسطس.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل (الابتدائي، الإعدادي، الثانوي)، السبت 14 أغسطس، وتنتهي الأربعاء 18 من الشهر نفسه.

- تبدأ امتحانات الدور الثاني لنقل وشهادات معاهد القراءات (تجويد ، عالية، تخصص) السبت 21 أغسطس، وتنتهي الاثنين 30 من الشهر نفسه.

- تعقد امتحانات الدور الثاني للشهادات (الثانوية، العلوم الإسلامية، إعدادية وثانوية البعوث)، السبت 4 سبتمبر 2021 وتنتهي الاثنين 13 من الشهر نفسه.

كان الأزهر الشريف، أطلق في مارس ٢٠٢٠، منصة إلكترونية للتعليم الأزهري قبل الجامعي، تشتمل على فيديوهات تعليمية لجميع المراحل الدراسية، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين الإعدادية والثانوية الأزهرية، ونماذج إجاباتها، وذلك في إطار تطبيق التعلم عن بعد.