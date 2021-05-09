لحماية الثروة الزراعية.. جهاز الشروق يستخدم المياه المعالجة في الري
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كتب- محمد عبدالناصر:
نشر هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، صورا لأعمال الري بالمياه المعالجة بمدينة الشروق.
وقال يونس عبر الصفحة الرسمية له بموقع فيسبوك، "علشان ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على المسطحات الخضراء شوف رئيس جهاز الشروق عمل إيه"
وتابع يونس: "كلف إدارة الزراعة بتكثيف فرق الصيانة وبتشتغل دلوقتي ليل ونهار في أعمال الرى بالمياه المعالجة والإسراع برفع نواتج القص والصيانة
لحماية الثروة الزراعية في المدينة في ظل ارتفاع درجات الحرارة".
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