تفكك في بحر العرب وسقط بالمحيط الهندي.. نهاية أزمة صاروخ الصين

كتب- يوسف عفيفي:

سقط الصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأحد، فوق المحيط الهندي، وذلك بعد أن تفكك فور دخوله الغلاف الجوي فوق بحر العرب؛ وهو جزء من المحيط الهندي، عقب أسبوع من فقدان الصين السيطرة عليه.

وقال مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني، إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط الطول 72.47 درجة شرقًا، وخط العرض 2.65 شمالًا، موضحًا أن بقايا الصاروخ دخلت المجال الجوي فوق بحر العرب ودُمرت معظم مكوناته عند عودته إلى الغلاف الجوي للأرض.

وأكد المكتب الصيني أن أجزاء من الصاروخ عادت إلى الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحًا بتوقيت بكين، 02:24 بتوقيت جرينتش، 03:24 صباحًا بتوقيت القاهرة، وهبطت في موقع بإحداثيات على خط طول 72.47 درجة شرقًا، وخط عرض 2.65 درجة شمالًا.

ويقع بحر العرب في الجزء الشمالي الغربي من المحيط الهندي؛ حيث يتمتع البحر الواقع بين سواحل شبه الجزيرة العربية وشبه القارة الهندية، بموقع استراتيجي للتجارة العالمية، بينما يربط خليج عمان هذا البحر بمياه الخليج، في حين يربطه بالبحر الأحمر خليج عدن.

وقال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ سقط بالمحيط الهندي في تمام الساعة الرابعة وأربع وعشرين دقيقة صباحًا بالتوقيت المحلي للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.

وانطلق الصاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل الماضي، حاملاً على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة قبل أن تفقد الصين السيطرة عليه.

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت يوم الجمعة الماضي، أن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، واستبعدت بشدة أن يسبب أي ضرر، وذلك بعدما قال الجيش الأمريكي إن قيادة الفضاء الأمريكية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.