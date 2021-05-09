رئيس جهاز العبور الجديدة يترأس حملة لحصر مخالفات البناء تمهيداً لإزالتها

كتب- محمد عبدالناصر:

ترأس المهندس أحمد علی، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، حملة لحصر مخالفات البناء بدون تراخيص والتى قام بها بعض أعضاء جمعية أحمد عرابي التعاونية الزراعية الواقعة ضمن كردون مدينة العبور الجديدة طبقاً للقرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنة ٢٠١٦، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإزالتها.

وأوضح علي، أن الحملة أسفرت عن حصر عدة مخالفات بناء بمساحات مختلفة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة تلك المخالفات.

وطالب رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أعضاء الجمعية وكافة الكيانات والأفراد بالأراضي محل القرار الجمهوري رقم ٢٤٩ لسنة٢٠١٦، بضرورة الالتزام بالتعليمات والقوانين الصادرة من قبل الدولة وعدم مخالفتها، مع ضرورة إيقاف كافة المباني بقطع الأراضي لحين الانتهاء من استصدار التراخيص اللازمة من جهاز المدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن الجهاز سيقوم بشن حملات يومية لرصد أي تعديات أو بناء بدون تراخيص والتصدي لها بكل حسم وقوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.