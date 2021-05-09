جهاز العبور: تنفيذ ٣ قرارات غلق وتشميع لمخالفة شروط التراخيص ورفع إشغالات الباعة الجائلين

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، إنه تم تنفيذ حملة بمعرفة لجنة السحب والإزالة بالجهاز، والتي أسفرت عن تنفيذ 3 قرارات غلق وتشميع ورفع عدادات لمخالفة شروط التراخيص، وذلك بالتعاون والتنسيق بين إدارة أمن الجهاز، ورئاسة الأحياء وشرطة التعمير بالمدينة.

وأوضح الغيطي، أن الحملة تمكنت من غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة 34 محلية ٣٤أ، وذلك لمخالفة شروط الترخيص، وتم مصادرة أبواب ومعدات ورفع عداد الكهرباء، وكذا تنفيذ قرار غلق وتشميع للدور الأرضي بالقطعة ٩ بلوك ٢٨٠٣٣ بالحي الثالث والتحفظ على معدات ورفع عداد الكهرباء، كما تم غلق وتشميع بدروم للقطعة 9 بلوك 18013، وذلك لمخالفة شروط الترخيص بتحويل البدروم إلى مطبعة ملابس، وتم رفع عداد الكهرباء.

وأضاف أن الحملة أسفرت أيضاً عن رفع إشغالات الباعة الجائلين المفترشين للأرصفة بشارع الشعراوي بحي الشباب، وتم مصادرة البضائع وإيداعها إحدى دور الأيتام بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، على مواصلة الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية المستمرة من رؤساء الأحياء لرصد أي تجاوزات ومخالفات وإزالتها في المهد.