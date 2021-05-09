شهادة مؤمنة.. شرطان لقبول تعامل المهندسين مع المحليات في منظومة البناء الجديدة

11:01 ص الأحد 09 مايو 2021
شهادة مؤمنة.. شرطان لقبول تعامل المهندسين مع المحليات في منظومة البناء الجديدة

أعمال البناء

كتب- محمد نصار:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن منظومة البناء الجديدة تعتمد بشكل رئيسي في استخراج التراخيص على المهندسين أو المكاتب الهندسية.

وأضاف المصدر، لمصراوي، أن هناك ضوابط محددة لآليات تعامل المهندسين مع المراكز التكنولوجية بالأحياء، وذلك لضمان عدم وجود أي تلاعب.

وأشار إلى أنه لن يتم التعامل مع أي مهندس، سواء استشاري أو مشرف إلا بعد تقديمه شهادة مؤمنة من نقابة المهندسين تثبت استمرار عضويته بالنقابة.

كما تم التنبيه على المراكز التكنولوجية بضرورة التأكد من عدم وجود أي عقوبات بحق هذا المهندس أو المكتب الهندسي.

وبدأت الحكومة الثلاثاء الماضي تطبيق منظومة البناء الجديدة تجريبيا في 27 مدينة ومركزا على مستوى الجمهورية، وذلك لمدة شهرين قبل تعميمها على باقي المناطق.

منظومة البناء الجديدة وزارة التنمية المحلية المهندسين المراكز التكنولوجية

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