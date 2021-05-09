وزير الإسكان يتابع تنفيذ 70 عمارة سكنية ومبنى تجارى إدارى بمشروع تطوير سور مجرى العيون

كتب- محمد عبدالناصر:

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون" بمصر القديمة، حيث يجرى تنفيذ 1692 وحدة سكنية (70 عمارة)، ومبنى تجارى إدارى على مساحة 51 ألف م2، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات ببعض العمارات السكنية.

وأوضح وزير الإسكان، أن مشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون"، يأتى ضمن مشروع تطوير منطقة الفسطاط بمحافظة القاهرة، وذلك فى إطار تطوير القاهرة التاريخية وعودتها لممارسة دورها التاريخى والحضارى والثقافى.

وفى السياق ذاته، قام المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال بمشروع تطوير "منطقة سور مجرى العيون".

وتجول نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ومرافقوه، بالموقع لمتابعة أعمال تشطيب بعض العمارات السكنية، كما التقى بشركات المقاولات المنفذة للمشروع، واستشارى المشروع، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد، والإسراع بمعدلات تنفيذ هذا المشروع الهام فى مدينة القاهرة.