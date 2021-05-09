حدث ليلاً| سقوط الصاروخ الصيني في المحيط الهندي وعشرات المصابين في مواجهات القدس

كتب- عاطف مراد:

شهدت ليلة السبت والساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، نستعرض بعضها في التقرير التالي:

-البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية سقوط الصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) في المحيط الهندي، وذلك بعد أسبوع من فقدان الصين السيطرة عليه.

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-الدقائق الأخيرة قبل سقوط الصاروخ الصيني.. بث مباشر

تبقت دقائق قليلة قبل سقوط الصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة منذ أكثر من أسبوع.

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-هل سقط الصاروخ الصيني الآن؟ أبحاث الفضاء تجيب

نفى الدكتور مكرم إبراهيم، أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، الكلام المتداول بشأن سقوط الصاروخ الصيني الآن.

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-66 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 435 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 176363 حالة حتى اليوم.

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-صورة جديدة لحطام الصاروخ الصيني داخل المدار الأرضي قبل سقوطه

نشر مركز الفلك الدولي صورة جديدة لحطام الصاروخ الصيني الذي دخل المدار الأرضي، قبل سقوطه على الأرض.

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-مصر تشهد حراكًا اقتصاديًّا مهمًّا.. برلماني: الأرقام تشير إلى زيادة الاستثمارات هذا العام

قال الدكتور أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تشهد حراكًا اقتصاديًّا مهمًا للغاية مع مطلع عام 2021 وحتى الآن، لافتًا إلى أن كل الأرقام والإحصائيات؛ سواء التي خرجت عن مؤسسات محلية أو مؤسسات اقتصادية عالمية، تؤكد أن تسارع في الاقتصاد المصري كما أنها تتوقع جميعًا أن تحقق مصر معدلات نمو أعلى على الرغم من جائحة كورونا والظروف التي يمر بها العالم.

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-بعد إغلاقه.. محافظ القاهرة لصاحب مطعم شهير في الحسين: "حذرناك مرة واتنين"

شن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، حملة بشوارع القاهرة للتأكد من تطبيق مواعيد الإغلاق في التاسعة مساء في اليوم الثاني من تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

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-بالصور.. تعقيم متحف الحضارة لحماية الجمهور من فيروس كورونا

قام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأعمال التعقيم والتطهير الدورية، وذلك في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة و توفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

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-تصل إلى محافظتين.. سحب رعدية وبرق على الإسكندرية ومطروح (صور)

تعرضت بعض المناطق في الإسكندرية، لمجة من الرعد والبرق بالقرب من شواطىء المنتزه.

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-القوى العاملة تحدد أيام إجازات عيد الفطر للقطاع الخاص (بيان رسمي)

أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، اعتبارًا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

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-"تنسيقية الأحزاب والسياسيين" تستقبل الأمريكية المصابة بالسرطان بالورود في مطار القاهرة

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في مطار القاهرة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر.

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الرئيس السيسي: "ندعو الله في ليلة القدر أن يحفظ وطننا الغالي مصر"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الاحتفال بليلة القدر، يلهمنا معاني الخير والبركة والرحمة وإعلاء المثل والقيم الإنسانية.

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-السيسي لنظيره الكونغولي: مصر لن تقبل المساس بأمنها المائي

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي مساء اليوم بقصر الاتحادية الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وعباس كامل، مدير المخابرات العامة.

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-السيسي وجّه بمساعدته.. مصدر يكشف تفاصيل لقاء وزير الزراعة بـ"عم فهمي"

كشف مصدر مسؤل بوزارة الزراعة، تفاصيل لقاء الوزير السيد القصير و"عم فهمي" الذي قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة، ووعده بحل مشكلته وبحث شكواه على الفور.

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-مدبولي يوجّه بتشديد الرقابة خلال أيام الإجازات لمنع التعدي على الأراضي الزراعية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

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-مدبولي يوجّه بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا في المحافظات بـ"منتهى الصرامة"

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، اجتماع مجلس المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية؛ لمتابعة عدد من الملفات المهمة.

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-يجب اتباعها.. 6 إرشادات مهمة من الصحة قبل وبعد تلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان مجموعة من الإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد.

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-الحكومة تكذب رسالة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن تداول رسالة نصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

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-رئيس الوزراء يتابع جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء في شهر أبريل الماضي‎

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرا من الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الاستغاثات الطبية بالمجلس، حول جهود اللجنة خلال شهر أبريل 2021.

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رئيس حي بولاق الدكرور يرد على فيديو "مصراوي": نحاول السيطرة على 3 ملايين نسمة (فيديو)

علق عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على الفيديو الذي نشره "مصراوي" وأظهر زحامًا شديدًا في شارع همفرس بنطاق الحي، قائلًا إنهم يحاولون السيطرة على الأوضاع بالتنسيق مع قوات الشرطة.

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-مصر تدين انفجارًا وقع قرب مدرسة في العاصمة الأفغانية

أعربت مصر، اليوم الأحد، عن بالغ إدانتها للحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من مدرسة بغرب كابول عاصمة أفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

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-جلسة استثنائية للجامعة العربية لبحث جرائم إسرائيل في القدس

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنه تقرر عقد جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الإثنين، بناء على طلب "دولة فلسطين"، في ظل التطورات الأخيرة في القدس.

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-جلسة استثنائية للجامعة العربية لبحث جرائم إسرائيل في القدس

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي إنه تقرر عقد جلسة استثنائية على مستوى المندوبين الدائمين، بعد غد الإثنين، بناء على طلب "دولة فلسطين"، في ظل التطورات الأخيرة في القدس.

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-تونس تدعو لعقد جلسة بمجلس الأمن لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة

أعلنت وزارة الخارجية التونسية، اليوم الأحد تقدمها بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن، بالتنسيق مع الجانب الفلسطيني، ومدعومة من كلّ من الصين، الرئيس الحالي للمجلس، والنرويج وإيرلندا وفيتنام وسانت فانسنت وجرينادين والنيجر، لعقد جلسة لمجلس الأمن غدًا الاثنين للتداول بشأن التصعيد الخطير والممارسات العدوانية لسلطات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصّة في القدس وانتهاكاتها لحرمة المسجد الأقصى، واعتداءاتها على الفلسطينيين وإصرارها على سياساتها التوسعية من مخطّطات استيطانية وهدم وانتزاع للبيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية وقضم للأراضي وطمس للهوية التاريخية والحضارية للمدينة المقدّسة.

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-مسؤول روسي: مقتل 10 مسلحين في هجوم على مواقع للجيش السوري بإدلب

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا الأميرال ألكسندر كاربوف، مقتل 10 مسلحين في هجوم على مواقع للجيش السوري في محافظة إدلب.

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-مسلحون يستهدفون الشرطة النيجيرية ويقتلون 12 من رجالها

قال مسؤولون نيجيريون اليوم السبت إن مسلحين قتلوا 12 من رجال الشرطة في جنوب شرق نيجيريا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

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-الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينيا.. ورد فعل غير متوقع من نجله (فيديو)

استمرارا للانتهاكات الإسرائيلية في القدس، تمادت قوات الاحتلال باعتقالها فلسطينيا مقدسيا أمام عائلته أثناء حوار له مع نجله الصغير.

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-إثيوبيا تفكر في تأجيل الانتخابات للمرة الثانية في أقل من عام

تسابق إثيوبيا الزمن من أجل الانتهاء من الاستعدادات للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 5 يونيو المقبل، فى الوقت الذى تلوح فيه فى الأفق احتمالات تأجيل عملية التصويت للمرة الثانية في أقل من عام بسبب صعوبات في تسجيل الناخبين، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

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-إصابة عشرات الفلسطينيين مع اتساع رقعة الاحتجاجات

أفادت مصادر فلسطينية بإصابة عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق مساء اليوم السبت في ظل اتساع رقعة التوتر مع إسرائيل على خلفية المواجهات في المسجد الأقصى شرق القدس.

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-إصابة 17 فلسطينيا في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي بمحيط القدس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 17 فلسطينيا خلال مواجهات عنيفة مع الاحتلال الإسرائيلي، في محيط القدس، بينها 6 حالات نقلت للمستشفى.

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-البحرين تستنكر اعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن استنكار المملكة الشديد لاعتداء القوات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وقف هذه الاستفزازات المرفوضة ضد أبناء القدس، والعمل على منع قواتها من التعرض للمصلين في هذا الشهر الفضيل.

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