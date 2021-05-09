البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

05:44 ص الأحد 09 مايو 2021
البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني سقط في المحيط الهندي

الصاروخ الصيني

كتب - أحمد مسعد:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية سقوط الصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) في المحيط الهندي، وذلك بعد أسبوع من فقدان الصين السيطرة عليه.

وأوضح المعهد أن الصاروخ سقط في المحيط في تمام الساعة الرابعة وأربعة وعشرون دقيقه صباحًا بالتوقيت المحلى للقاهرة من يوم 9 مايو 2021.

وانطلق الصاروخ (لونج مارش 5 بي) من جزيرة هاينان الصينية في 29 أبريل، حاملاً على متنه مركبة تيانهي غير المأهولة، والتي كانت تحمل ما سيصبح أماكن للمعيشة في محطة فضائية صينية دائمة قبل أن تفقد الصين السيطرة عليه.

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية الجمعة إن معظم حطام الصاروخ سيحترق عند دخول الغلاف الجوي، واستبعدت بشدة أن يسبب أي ضرر. وذلك بعدما قال الجيش الأميركي إن قيادة الفضاء الأميركية تتابع ما وصفه بدخول خارج عن السيطرة للصاروخ عبر الغلاف الجوي.

وفي بيان فجر اليوم الأحد، رجح معهد البحوث الفلكية بنسبة 90% سقوط الصاروخ الصيني فوق المياه.

الصاروخ الصيني المعهد القومي للبحوث الفلكية سقوط الصاروخ الصيني
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