​تراجع الحرارة في هذا اليوم.. الأرصاد تعلن خريطة الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الأحد 9 مايو إلى الجمعة 14 مايو.

وأضافت الهيئة أن طقس الأحد حار نهارًا على السواحل الشمالية شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الأحد:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، كما يوجد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء بنسبة 30%.

وأشارت الهيئة إلى أنه بداية من يوم الاثنين ستشهد البلاد انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

الاثنين:

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وشمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الثلاثاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وفرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية على مناطق من شمال سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بنسبة 40%.

الأربعاء:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الخميس:

نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد.

الجمعة:

نشاط رياح على جنوب سيناء وشمال الصعيد.

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