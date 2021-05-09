منها القرض وفيزا المشتريات.. 3 أسباب تحرمك من تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي

كتب- محمد عبدالناصر:

تستمر وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في الاستعلام عن عن حاجزي الإعلان العاشر والمحولين من الإعلان التاسع إلى الإعلان العاشر، بجانب باقي الإعلانات الأخرى من المشروع.

وخلال مرحلة الاستعلام ثم مرحلة الاستعلام الائتماني وإنهاء إجراءات البنك يوجد عدة أمور يمكن أن تتسبب في رفض أو تعليق طلب تخصيص الوحدة السكنية، والتي يوضحها "مصراوي" في هذا التقرير:

1- الحصول على قرض شخصي:

تخصيص شقق الإسكان الاجتماعي لا يتم لو كان المتقدم حاصل على قرض شخصي ومازال مستمر، وفي هذه الحالة يطلب البنك الممول للوحدة من الحاجز الانتهاء من سداد القرض وتقديم ما يثبت ذلك، ليتم بعد ذلك متابعة التخصيص.

2- فيزا المشتريات:

يمكن أن تتسبب فيزا المشتريات في تعليق طلب التخصيص في شقق الإسكان الاجتماعي حيث تعتبرها البنوك مديونية على العميل.

3- عدم وجود عمل:

أثناء الاستعلام الميداني يمكن أن يكون المتقدم بلا عمل، وهذا يعرض طلب التخصيص للالغاء، لذلك لابد من وجود عمل ليكون هناك دخل يمكن من خلال سداد الأقساط الشهرية للوحدة.

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