البحوث الفلكية: من المستبعد سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة بالسكان في مصر

03:34 ص الأحد 09 مايو 2021
البحوث الفلكية: من المستبعد سقوط الصاروخ على مناطق مأهولة بالسكان في مصر

الصاروخ الصيني

كتب - أحمد مسعد:

قال معهد البحوث الفلكية، إنه من المتوقع عند دخول الصاروخ الصيني الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرًا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلى سطح الأرض.

وأشار إلى أنه من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ على الأراضي المصرية المأهولة بالسكان، موضحًا أن الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توافرت معلومات أو بيانات جديدة.​

الصاروخ الصيني الغلاف الجوي معهد البحوث الفلكية مناطق مأهولة بالسكان

الخبر التالى:

البحوث الفلكية: من المرجح سقوط الصاروخ الصيني في المياه بنسبة 90%
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الدقائق الأخيرة قبل سقوط الصاروخ الصيني.. بث مباشر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا