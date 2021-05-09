​برلماني: تطبيق قرارات الحكومة الضمانة الوحيدة للخروج من أزمة كورونا

كتب- نشأت علي:

أكد النائب محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، أن تطبيق قرارات الحكومة بكل حزم خلال الفترة الحالية هو الضمانة الوحيدة للخروج من أزمة كورونا.

وشدد في بيان صحفي، على عدم التهاون من الشعب في مواجهة مخاطر فيروس كورونا، وهذا يعتبر الضمانة الوحيدة والسبيل للخروج من الأزمة ومحاصرة الفيروس والقضاء عليه، بالإضافة إلى تطبيق حزمة القرارات والإجراءات القوية التى اتخذتها الحكومة عدم وجود تجمعات داخل النوادي والفنادق وإقامة الأفراح في الأماكن المغلقة.

وأكد أن المواطن عليه دور كبير في الخروج من الأزمة الراهنة، بالإضافة للقرارات التي اُتخذت على الأرض لكن لا بد من ترجمة هذه القرارات في صورة التزام من قبل المواطنين.

وطالب عبدالحميد بضرورة تطبيق قرارات الحكومة بكل حزم بوقف كافة أشكال التجمعات خلال هذة الفترة وخاصة إجازة عيد الفطر المبارك، وإغلاق كافة الشواطئ وإغلاق الطرق المؤدية إليها، وتطبيق الغرامات للحد من انتشار فيروس كورونا.