البحوث الفلكية تكشف حقيقة سقوط الصاروخ الصيني على السودان

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الصاروخ الصيني مر فوق الصحراء الغربية في تمام الساعة العاشرة وأربع ثوانٍ لمدة دقيقتين و30 ثانية، وما زال الارتفاع كبير جدا (158 كم) والسرعة 28 ألف كم في الساعة.

وأوضح القاضي في بيان اليوم الأحد، أنه حتى الآن لا توجد معلومات يقينية عن مكان سقوطه وكلها توقعات، وننتظر فجر اليوم، ولو تغيرت سرعته والمدار الذي يسير فيه فسوف يكون هناك كلام آخر، ما عدا ذلك، فكلها توقعات غير مؤكدة.

وأشار القاضي إلى أن الكلام المتداول عن سقوطه فوق دولة السودان وخلاف ذلك غير مؤكد، وهناك احتمال للسيطرة عليه عند اقترابه من الغلاف الجوي للأرض.

ولفت القاضي إلى عدم توقع الضرر الناتج من الصاروخ حالياً لعدة أسباب منها حجم الحطام، وسرعته وزاوية سقوطه على الأرض.. موقع سقوطه (يابسة/ ماء).

وتابع: في هذا الحالة سنتنفس الصعداء كلنا لأنه وقتها يمكن إسقاطه في البحر، في منطقة صينية معدة لذلك، لافتاً إلى أنه لا يمكن التعامل معه خارج الغلاف الجوي للأرض، وبعد اختراقه للغلاف الجوي سيتحول إلى شظايا وفُتات من الصعب تصويب أي قاذفات عليه، بالإضافة إلى الفترة الزمنية القصيرة جدا.

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