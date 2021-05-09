بالصور.. تعقيم متحف الحضارة لحماية الجمهور من فيروس كورونا

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(مصراوي):

قام المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بأعمال التعقيم والتطهير الدورية، وذلك في إطار الالتزام بضوابط السلامة الصحية المقررة و توفير أقصى طرق الحماية للحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والأثري والمواطنين والسائحين من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أنه بالتعاون مع إدارة الحرب الكيمائية بوزارة الدفاع تمت أعمال التطهير والتعقيم البيولوجي للمتحف وفقا للمعاير الدولية لإجراءات التطهير باستخدام مواد معتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وقد شملت الأعمال تعقيم صالة استقبال الزوار وشباك التذاكر وقاعات العرض والمبنى الاداري، ودورات المياة، وجميع الارضيات والأسطح التي من الممكن ان يتكأ عليها الجمهور وأماكن جلوس الزائرين وغيرها من الأماكن الملامسة للإنسان.