تصل إلى محافظتين.. سحب رعدية وبرق على الإسكندرية ومطروح (صور)

11:51 م السبت 08 مايو 2021
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة

كتب- أسامة علي:

تعرضت بعض المناطق في الإسكندرية، لمجة من الرعد والبرق بالقرب من شواطىء المنتزه.

وقالت هيئة الارصاد، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية، خاصة الغربية، التي يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية على (الإسكندرية ومطروح والسلوم).

وذكرت هيئة الارصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت لتشمل البحيرة وكفرالشيخ، بسبب تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية، ما أدى إلى دفع كميات رطوبة عالية ونشاط للرياح.

سحب رعدية وبرق الإسكندرية مطروح سقوط الأمطار

الخبر التالى:

بعد إغلاقه.. محافظ القاهرة لصاحب مطعم شهير في الحسين: "حذرناك مرة واتنين"
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 236272

    عدد المصابين

  • 176363

    عدد المتعافين

  • 13845

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 158287310

    عدد المصابين

  • 135705580

    عدد المتعافين

  • 3295637

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:66 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا