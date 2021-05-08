تصل إلى محافظتين.. سحب رعدية وبرق على الإسكندرية ومطروح (صور)
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
-
-
عرض 5 صورة
-
عرض 5 صورة
كتب- أسامة علي:
تعرضت بعض المناطق في الإسكندرية، لمجة من الرعد والبرق بالقرب من شواطىء المنتزه.
وقالت هيئة الارصاد، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية، خاصة الغربية، التي يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية على (الإسكندرية ومطروح والسلوم).
وذكرت هيئة الارصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت لتشمل البحيرة وكفرالشيخ، بسبب تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية، ما أدى إلى دفع كميات رطوبة عالية ونشاط للرياح.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
236272
عدد المصابين
-
176363
عدد المتعافين
-
13845
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
158287310
عدد المصابين
-
135705580
عدد المتعافين
-
3295637
عدد الوفيات
إعلان