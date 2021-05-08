تصل إلى محافظتين.. سحب رعدية وبرق على الإسكندرية ومطروح (صور)

"عمرو بن العاص" و"الأزهر" يتزينان بالمصلين في تراويح ليلة الـ27 من

في جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة يوجّه بإغلاق عدد من المحلات المخالفة

كتب- أسامة علي:

تعرضت بعض المناطق في الإسكندرية، لمجة من الرعد والبرق بالقرب من شواطىء المنتزه.

وقالت هيئة الارصاد، إن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى السحب الرعدية الممطرة على السواحل الشمالية، خاصة الغربية، التي يصاحبها سقوط الأمطار الرعدية على (الإسكندرية ومطروح والسلوم).

وذكرت هيئة الارصاد، أنه من المتوقع أن تتقدم للداخل مع تقدم الوقت لتشمل البحيرة وكفرالشيخ، بسبب تغير اتجاه الرياح إلى شمالية غربية، ما أدى إلى دفع كميات رطوبة عالية ونشاط للرياح.