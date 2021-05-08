القوى العاملة تحدد أيام إجازات عيد الفطر للقطاع الخاص (بيان رسمي)

(مصراوي):

أعلنت وزارة القوى العاملة منح العاملين في القطاع الخاص إجازة رسمية مدفوعة الأجر مدتها 5 أيام بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، اعتبارًا من الأربعاء 12 وحتى الأحد 16 مايو الجاري.

وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان، في بيان رسمي اليوم السبت، إن ذلك يأتي تماشيًا مع خطة الدولة للحد من تكدس المواطنين أثناء فترات الأعياد والمناسبات الرسمية من أجل حماية المواطنين من أي تداعيات محتملة بفيروس كورونا المستجد.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أنه يجوز لصاحب العمل -عند الضرورة- تشغيل العامل في هذه الأيام، وفقًا لأحكام قانون العمل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وأصدرت الوزارة كتابًا دوريًا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات لمتابعة الشركات والمصانع في تنفيذ ذلك.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارًا بشأن اتخاذ بعض التدابير الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، تحديد إجازة عيد الفطر المبارك بداية من يوم 12 إلى 16 مايو الجاري في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

​