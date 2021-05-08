الصاروخ الصيني| البحوث الفلكية: مر على مصر لمدة دقيقتين ونصف الدقيقة (فيديو)

(مصراوي):

نشرت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو بث مباشر، للصاروخ الصيني أثناء دورانه حول الأرض.

وأظهر الفيديو، الذي بثته القناة مساء اليوم السبت، الصاروخ وهو يمر فوق المحيط الهادي في طريقه لقارة أمريكا الشمالية.

وقال الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الصاروخ الصيني مر على مصر منذ قليل (الساعة العاشرة وأربعة ثوانى لمدة دقيقتين و30 ثانية) فوق الصحراء الغربية.

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن الصاروخ مازال يدور على ارتفاع كبير (158 كم) والسرعة 28 ألف كم في الساعة، موضحًا: "قد تكون هذه المرة رقم 10 منذ بدء الحادثة.

وتابع: "حتى الآن لا توجد معلومات يقينية عن موعد ومكان سقوطه وكلها توقعات وننتظر فجر اليوم لو تغيرت سرعته والمدار الذي يسير فيه فسوف يكون هناك كلام آخر ماعدا ذلك فكلها توقعات غير مؤكدة".

واستطرد: "أيضًا الكلام عن سقوطة على السودان وخلاف ذلك كله غير مؤكد وهناك احتمال لاستعادة السيطرة عليه عند اقترابة من الغلاف الجوي للأرض".

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