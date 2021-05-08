أول صورة لأشرف السعد عقب الإفراج عنه

10:07 م السبت 08 مايو 2021
أول صورة لأشرف السعد عقب الإفراج عنه

أشرف السعد

كتب- محمد سامي:

أنهى قسم شرطة النزهة، اليوم السبت، إجراءات الإفراج عن رجل الأعمال المصري أشرف السعد، بعد أن قررت نيابة النزهة صرفه في قضية شيك دون رصيد سقطت بالتقادم.

وعاد أشرف السعد إلى مصر بعد غياب أكثر من 25 عامًا، منذ رحيله وإقامته في لندن.

وكان صدر ضد "السعد" حكم في قضية شيك دون رصيد، وسقط بالتقادم، وأمرت نيابة النزهة بصرفه بسبب انقضاء المدة.

من جانبه قال إبراهيم أشرف نجل رجل الأعمال في منشور له عبر "فيسبوك": "إخلاء سبيل والدي بعدما تحفظت الجهات المعنية عليه لمدة يومين".

ونشر أشرف السعد صورة له على متن طائرة على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وعلق قائلا: "بعد أكثر من ربع قرن غياب عن بلدي مصر وكان غياب جسدي فقط وبقيت روحي في مصر، بعد كل هذه السنين أعود اليوم إلى مصر".

أشرف السعد

أشرف السعد قسم شرطة النزهة الافراج عن أشرف السعد قضية شيك دون رصيد

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