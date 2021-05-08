"تنسيقية الأحزاب والسياسيين" تستقبل الأمريكية المصابة بالسرطان بالورود في مطار القاهرة

09:50 م السبت 08 مايو 2021
"تنسيقية الأحزاب والسياسيين" تستقبل الأمريكية المصابة بالسرطان بالورود في مطار القاهرة

جلوريا فيتال

(مصراوي):

استقبلت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت في مطار القاهرة الأمريكية جلوريا فيتال، التي أصيبت بالسرطان، وأعلنت رغبتها زيارة مصر.

كان في استقبالها وأسرتها الطيار محمد الصعيدي، وشيرين ممدوح، أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اللذين عملا على تسهيل إجراءات خروجها من المطار، ورافقاها حتى فندق الإقامة.

وأبدت جلوريا سعادتها لتحقيق حلمها بوجودها في أرض مصر مهد الحضارة، كما أعربت عن انبهارها بالأهرامات التي حلمت بزيارتها، والتي من المقرر أن تزورها غدًا.

كما أبدى ابنها داستن سعادته بالترحاب الذي وجدته من التنسيقية، وتسهيلهم للزيارة منذ اللحظات الأولي، معربًا عن سعادته بتحقيق أمنية والدته.

وأعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين برنامجًا سياحيًا كاملًا للسيدة الأمريكية وأسرتها، يبدأ من القاهرة وينتهي في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، على أن يرافقها خلال هذه الرحلة عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

جلوريا فيتال مطار القاهرة أمريكا مدينة شرم الشيخ

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