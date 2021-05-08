السيسي وجّه بمساعدته.. مصدر يكشف تفاصيل لقاء وزير الزراعة بـ"عم فهمي"

كتب- أحمد مسعد:

كشف مصدر مسؤل بوزارة الزراعة، تفاصيل لقاء الوزير السيد القصير و"عم فهمي" الذي قابل الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الجمعة، ووعده بحل مشكلته وبحث شكواه على الفور.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن عم فهمي لديه قطعة أرض خاصة بقطاع الاستصلاح التابع لوزاة الزراعة، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة وعده بحل المشكلة خلال أسبوع.

وأوضح المصدر، أنه تم استدعاء أحد مسئولي الوزارة الذي بحث أوراق الأرض البالغ مساحتها 5 أفدنة في محافظة بني سويف، مؤكدًا أن الأرض بنظام الإيجار بينما يريد "عم فهمي" تملكها.