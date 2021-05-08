حدث في 8 ساعات| مبادرة جديدة لحل أزمة سد النهضة.. و4 نصائح عاجلة لمواجهة الحرارة

كتب– أسامة علي:

شهدت مصر، اليوم السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها رئيس الوزراء يتابع إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة، إجراءات جديدة من الصحة بالحجر الصحي لمواجهة تحور كورونا، مواجهة ساخنة بين النواب وزيرة الصحة بسبب تكليف الصيادلة، الحكومة تكذب رسالة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا، والأرصاد تنصح المواطنين بعد التعرض لأشعة الشمس.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: