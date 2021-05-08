وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة لها

06:29 م السبت 08 مايو 2021
وزير الزراعة يبحث أوضاع الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي والشركات التابعة لها

السيد القصير وزير الزراعة

كتب- أحمد مسعد:

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، اللواء طارق الشربيني رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية ورؤساء الشركات التابعة لها وعددها ستة؛ هي ( العقارية- وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي- الشركة العربية لاستصلاح الأراضي- شركة مساهمة البحيرة- الشركة العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير- الشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية "يجوا").

وناقش القصير معهم أوضاع الشركات والإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها؛ خصوصًا في ما يتعلق بالمديونيات للبنوك والتأمينات والضرائب، كما بحث موقف العمليات المسندة إليهم والموقف التنفيذي لها.

ووجه وزير الزراعة بأهمية الدخول في عمليات جديدة ورفع مستوى جودة التنفيذ؛ خصوصًا أن الفرصة مواتية للدخول في عمليات أكثر في ظل المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حاليًّا وبالأخص مشروعات تبطين الترع ومنظومة تحديث الري، وجار أيضًا مشروع تطوير المساقي والمراوي، فضلًا عن مشروعات التوسع الأفقي واستصلاح الأراضي وما يحتاجه ذلك من حفر آبار وشبكات طرق واستصلاح، وكل أعمال البنية التحتية.

وطالب وزير الزراعة رئيس الشركة القابضة ورؤساء الشركات التابعة لها بتنشيط عمليات تحصيل المديونيات المستحقة لهم.

ووجه القصير مسؤولي هيئة التعمير والتنمية الزراعية بسرعة التنسيق مع الشركة القابضة والشركات التابعة لحل أي متعلقات وتسوية أي موضوعات بينهما.

السيد القصير وزارة الزراعة الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي شركة مساهمة البحيرة
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