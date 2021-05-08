"الطيران المدني": مد مبادرة دعم السياحة الداخلية لنهاية مايو

كتب- محمد عبيد:

قررت وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجاري، بدلاً من منتصف الشهر الحالي، تشجيعًا للسياحة الداخلية، وتزامنًا مع فترة الأعياد والإجازات الصيفية، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، وتأكيد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية، بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

وقالت الطيران المدني يأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية، التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران، والعاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية، لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة، سعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة، من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه مصري، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

يذكر أن المبادرة أطلقتها وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار خلال شهر يناير الماضي، وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020، وتم مدها مرة أخرى إلى 15 مايو، ثم تم مدها مؤخرًا حتى 31 مايو الجاري.