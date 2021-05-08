رئيس الوزراء يتابع إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة

04:29 م السبت 08 مايو 2021
رئيس الوزراء يتابع إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة

رئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم

كتب- محمد سامي:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والجهات المعنية؛ لمتابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة .

وأشار رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، إلى أنه تم عقد أكثر من اجتماع؛ بهدف متابعة إجراءات عقد امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، وسبق الاتفاق على عقد أكثر من امتحان تجريبي، تم عقد أحدها في أبريل الماضي، بينما سيتم عقد امتحانات تجريبية أخرى في مايو ويونيو، وسنقيّم هذه التجارب بهدف الوصول إلى تلافي أي نسبة من الخطأ؛ كي يتم خروج الامتحانات هذا العام على أكمل وجه.

وخلال الاجتماع، استعرض وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات، الجهود المبذولة لعقد الامتحانات، ونتائج الامتحان التجريبي الذي تم عقده في أبريل الماضي، وكذا التصوّرات التي تم إعدادها للامتحانين التجريبيْين في مايو ويونيو المقبل؛ للوصول إلى اطمئنان كامل لأداء الطلاب للامتحانات.

مصطفى مدبولي طارق شوقي امتحانات الثانوية العامة

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع إجراءات الاستخدام الأمثل لمياه الصرف المعالجة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 235140

    عدد المصابين

  • 175928

    عدد المتعافين

  • 13779

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 156666947

    عدد المصابين

  • 134022990

    عدد المتعافين

  • 3268875

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا