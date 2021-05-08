رئيس حي بولاق الدكرور عن واقعة الزحام الشديد: نحاول السيطرة على 3 ملايين نسمة- فيديو

03:40 م السبت 08 مايو 2021
رئيس حي بولاق الدكرور عن واقعة الزحام الشديد: نحاول السيطرة على 3 ملايين نسمة- فيديو

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كتب- محمد نصار:

علق عبدالله نور، رئيس حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، على واقعة الزحام الشديد في شارع همفرس بنطاق الحي، قائلا إنهم يحاولون السيطرة على الأوضاع بالتنسيق مع قوات الشرطة.

وأضاف نور، لمصراوي، السبت: "يوجد تنسيق كامل مع جهاز الشرطة لإحكام السيطرة على الوضع، وبولاق الدكرور تتسم بالزحام في مختلف الأيام وليس بأيام بعينها بسبب زيادة عدد المواطنين بها بالنسبة لمساحة الأرض.. بولاق فيها 3 ملايين نسمة ومساحة الأرض لا تستوعبها في الطبيعي".

وتابع رئيس الحي: "المشكلة دي قابلتنا السنة اللي فاتت والأمن شغال معانا، الحملات شغالة في كل الشوارع وبشكل يومي لضبط الأمور وتطبيق قرارات الحكومة بشأن المواعيد الجديدة لغلق المحلات في التاسعة مساء ولمدة أسبوعين".

وواصل عبدالله نور: "بالنسبة لتطبيق قرارات مواجهة كورونا على الأفراد تجاوزنا 400 محضر مختلف منها عدم ارتداء الكمامة، وبالنسبة للمنشآت تجاوزنا 30 محضرا، وصادرنا نحو 1500 كرسي و400 شيشة من المقاهي المخالفة".

فيديو لواقعة زحام داخل شارع همفرس بنطاق حي بولاق الدكرور.

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