لحاجزي الإسكان الاجتماعى.. فيديو توضيحي لتقديم طلبات التحويل من مدينة لأخرى

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تلقي طلبات التحويل للحاجزين ممن هم خارج أولوية (المدن/ المراكز) التي لا تتوافر بها وحدات سكنية حاليًا، أو التي يوجد بها وحدات يجري تنفيذها، ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي لمُنخفضي الدخل، بعدد من الإعلانات، على أن يستمر ذلك حتى 31 مايو الجاري.

الحاجزون المتاح لهم الاستفادة من الخدمة الجديدة والتحويل هم حاجزو الإعلان الثامن "الكراسة الحمراء/ مراحل التشطيب والزرقاء/ تحت الإنشاء" والإعلان التاسع والإعلان الـ11 والإعلان الـ12 والـ13 والإسكان القومي من 2005 : 2009 - النقابات "محدودي الدخل".

تتم عمليات التحويل للمشروعات المتوافر بها فائض وحدات، على أن تكون الوحدة بنفس السعر (سواء داخل نطاق المحافظة أو محافظة مجاورة للمحافظة المُتقدم عليها)، وكذلك بشرط انطباق شروط الحجز عليهم.

وأتاح الصندوق فيديو توضيحي لعملية تقديم طلب التحويل على الموقع الإلكتروني والذي جاء على النحو التالي: