درجات الحرارة تسقط "السيستم".. مواطنون يتكدسون أمام مقار إدارات "الكهرباء" بالصعيد

02:50 م السبت 08 مايو 2021
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كتب- محمد صلاح:

توافد مئات المواطنين، اليوم السبت، على مقار الهندسات والإدارات التابعة لشركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" بمحافظتَي سوهاج وقنا؛ للقيام بإجراء عمليات شحن العدادات مسبقة الدفع، بعد وقوع السيستم الخاص ببرنامج الشحن الموحد الذي تشرف عليه إحدى الشركات المتعاقدة مع الشركة "القابضة لكهرباء مصر"؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

وأصدر المهندس سامي وردة، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر العليا لتوزيع الكهرباء" تعليماته بضرورة وجود بدائل ممثلة في الاعتماد على الشحن عبر المنافذ الخاصة بشركات الدفع الإلكتروني المختلفة؛ خصوصًا أن العطل جاء من البرنامج التابع للشركة المتعاقد معها، وهذا وارد نظرًا لصعوبة الأجواء وارتفاع درجات الحرارة.

وأكد وردة أنه تواصل مع الشركة المسؤولة عن برنامج الشحن الموحد؛ لمتابعة ما يجري اتخاذه لوضع حلول جذرية وعاجلة لإعادة الخدمة تدريجيًّا حتى يستطيع المواطنون شحن كروت العدادات الخاصة بهم.

وأكد رئيس الشركة، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه تم التوصل مع الشركة المسؤولة عن برنامج الشحن الموحد، وجار حاليًّا حل المشكلة في أسرع وقت، حيث بدأ البرنامج يعود للعمل تدريجيًّا.

ونوه وردة بأن ارتفاع درجات الحرارة تسبب في حدوث عطل ببرنامج القراءات الموحدة الذي تشرف عليه إحدى الشركات وبالتالي تأثر خدمة شحن العدادات مسبقة الدفع؛ مما تسبب في عمليات تزاحم المواطنين على مقرات الهندسات التابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بوجه خاص.

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