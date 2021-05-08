"علشان صحة المواطنين".. الإسكان تبدأ الغلق الآمن لمقلب قمامة السلام

مسئولو "الإسكان" و"المقاولون العرب" يتفقدون مشروع تقاطع 8 "كوبري/

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، عن مشروع الغلق الآمن لمقلب قمامة السلام.

وأضاف يونس في منشور عبر الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك: "علشان صحة المواطنين فى العبور وكمان مدينة السلام بتهمنا وطبعا الدولة سمعت شكواهم من الروائح الكريهة والحرائق بمقلب قمامة السلام اللى على مساحة ٦٥ فدانا".

وتابع: "وزارة الإسكان ويمثلها جهاز العبور بينفذ لأول مرة، مشروع غلق آمن لمقلب عمومي، ونستخرج منه بعد غلقه وتأمينه الغازات المنبعثة منه عن طريق المواسير المثقبة علشان نستخدمها في توليد الكهرباء بعد كده".

وأوضح أنه سيتم الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام.