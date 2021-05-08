الحكومة تكذب رسالة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

01:03 م السبت 08 مايو 2021
الحكومة تكذب رسالة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا

الحكومة تكذب رسالة تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لق

كتب- محمد نصار:

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدم صحة ما تردد بشأن تداول رسالة نصية على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا.

وقال المركز، في بيان السبت: تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي رسالة نصية تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسالة النصية المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تتضمن توصيات وتحذيرات لمتلقي لقاح كورونا".

وشددت وزارة الصحة، على أن كافة المعلومات الواردة بالرسالة مغلوطة وغير دقيقة، مشيرةً إلى إتاحة كافة المعلومات حول اللقاح وفائدته، وكذلك أماكن الحصول عليه من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة لتسجيل الراغبين في الحصول عليه عبر الرابط التالي: "https://www.egcovac.mohp.gov.eg"، مؤكدةً أنه يتم تقديم كافة الإرشادات وتوفير كل أوجه الرعاية الطبية للمواطنين أثناء عملية التطعيم وبعدها.

وفي سياق متصل، هناك عدد من التدابير والإرشادات الواجب اتباعها قبل وبعد تلقي اللقاح، وتتمثل إرشادات ما قبل تلقي اللقاح في ضرورة إخبار الطبيب عند الشعور بأية أعراض مرضية قبل تلقي اللقاح، وكذلك إخباره بالتاريخ المرضي بالتفصيل، وما إذا كان هناك معاناة من أي مرض مزمن ومدى التحكم به والخطة العلاجية، فضلاً عن إخبار الطبيب بأي رد فعل تحسسي من أي من اللقاحات التي تلقاها سابقاً، هذا ومن الضروري التأكد من أخذ الجرعتين من نفس اللقاح، أما بالنسبة لإرشادات ما بعد أخذ اللقاح، فتتمثل في ضرورة الاستمرار في اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، بالإضافة إلى تبني نمط حياة صحي والابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة، مع مراقبة ظهور أي أعراض جانبية قد تحدث.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين، وللتحقق من أي معلومات أو أخبار متداولة حول هذا الشأن يمكن الاتصال على رقم (25354150 /02).

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الشائعات فيروس كورونا لقاح كورونا التطعيم ضد كورونا

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