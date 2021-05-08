خلال ساعات.. الجمعية الفلكية بجدة تنشر خريطة محتملة لمسار سقوط الصاروخ الصيني

12:52 م السبت 08 مايو 2021
خلال ساعات.. الجمعية الفلكية بجدة تنشر خريطة محتملة لمسار سقوط الصاروخ الصيني

صورة فضائية للصاروخ الصيني


كتب- يوسف عفيفي:
قال المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إن آخر التوقعات تشير إلى أن موعد سقوط جسم الصاروخ الصيني CZ-5B سيكون في وقت مبكر صباح غد الأحد 09 مايو 2021 عند الساعة 06:53 صباحا بتوقيت السعودية - 03:53 صباحا بتوقيت جرينتش ± 11 ساعة.
وأوضح أبو زاهرة عبر الصفحة الرسمية للجمعية على فيسبوك، أنه بشكل عام لا يزال من الصعب التنبؤ بوقت ومكان سقوط جسم الصاروخ نظرًا لدورانه بسرعة كبيرة بحيث يمكن أن يؤدي اختلاف بضع دقائق إلى تغيير الموقع بشكل كبير.

وتابع: عموما ستكون العودة على طول أحد المسارات الموضحة،.

واستعرض أبو زاهرة خريطة محتملة لمسار سقوط الصاروخ وذلك على النحو التالي:
- الأيقونة الصفراء - موقع جسم الصاروخ في وقت سقوطه المتوقع.
- الخط البرتقالي - منطقة الرؤية في وقت سقوطه المتوقع للراصد.
- الخط الأزرق - المسار غير مؤكد قبل وقت سقوطه المتوقع.
- الخط الأصفر - المسار غير مؤكد بعد وقت سقوطه المتوقع.
- الخط الأبيض - الحد الفاصل بين الليل والنهار وقت سقوطه المتوقع
- الأيقونة الوردية - موقع الرؤية بالعين المجردة.

وأشار رئيس الجمعية الفلكية بجدة، إلى أن المواقع المحتملة لسقوط جسم الصاروخ تقع في أي مكان على طول المسار باللونين الأزرق والأصفر.

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الصاروخ الصيني الجمعية الفلكية جدة حطام الصاروخ

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