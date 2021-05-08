القوى العاملة: تعيين 6870 شاباً وتحرير 359 محضراً لمنشآت مخالفة بالقاهرة



كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة القاهرة 6870 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 21214 شاباً.

وأشار الوزير إلى أن المديرية صرفت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية، بواقع 80 منحة مولود بإجمالي 161 ألف جنيه، و 17 منحة زواج بمبلغ 51 ألف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 10 آلاف جنيه، و9 منح وفاة أحد الأقارب بمبلغ 18 ألف جنيه، فضلاً عن عمل 3 عمليات جراحية صغرى وكبرى بمبلغ 9 آلاف جنيه، فضلا عن حالة عجز جزئي لأحد العمال تم صرف 5 آلاف جنيه للعامل، ليصل إجمالي ما تم صرفه 254 ألف جنيه لـ 111 حالة.

وأوضح محمد طه مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي -أن المديرية تلقت 957 شكاوى، منها 194 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 214 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 84 شكوى، وإحالة 24 شكاوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص ، وتبقى 437 شكوى تحت البحث والدراسة.

وأشار مدير المديرية إلى أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 180 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 80 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات ، كما قامت باستخراج 1481 شهادة قياس مستوى المهارة ، و 1448 رخصة مزاولة المهنة.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 389 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 359 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 107 شكوى ، وتم تسويتها بالكامل ودياً.

وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 270 منشأة، وإعادة التفتيش على 213 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 169 محضر سلامة وصحة مهنية و 67 غلق إداري ، كما تم بحث 24 شكوى ، وعقد ١٤ ندوة توعية.