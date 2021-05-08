مسئولو "الإسكان" و"المقاولون العرب" يتفقدون مشروع تقاطع 8 "كوبري/ نفق" بمدينة 6 أكتوبر

11:41 ص السبت 08 مايو 2021
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كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مشروع تقاطع 8 "كوبري + نفق" بتكلفة 700 مليون جنيه بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، والمهندس إمام عفيفي، نائب رئيس الشركة، والمهندس عادل النجار، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والشركة والمشروع، وذلك في إطار متابعة سير العمل بمشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وإزالة أي عقبات.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن طول النفق يبلغ حوالي 800متر، ويضم 4 حارات مرورية، بإجمالي عرض ١٦متراً، و يخدم القادم من طريق الواحات والمتجه إلى الطريق الدائري، بنسبة انجاز ٦٢%، ومتوقع الانتهاء من التنفيذ في ٢٠٢١/٩/٣٠ بتكلفة ٥٠٠ مليون جنيه.

وأضاف المهندس عادل النجار، أن طول الكوبري يصل إلى 800 م تقريبا، ويضم 4 حارات مرورية بعرض ١٦متراً، ويخدم القادم من الطريق الدائري والمتجه إلى طريق الواحات في اتجاه الفيوم، بنسبة إنجاز بلغت نحو ٧٥%، ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في ٢٠٢١/٦/٣٠، بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه.

من جانبه، أكد المهندس كمال بهجات، أهمية المشروع لتحقيق السيولة المرورية للقاطنين والمرتادين لمدن أكتوبر، وشدد على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لإنهاء الأعمال، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والكفاءة في التنفيذ.

كمال بهجات الإسكان المقاولون العرب مشروعات الطرق مدينة أكتوبر

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