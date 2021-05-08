يعود لـ2017.. القوات المسلحة تعيد نشر فيديو الثأر لشهداء حادث الواحات

كتب- محمد سامي:

أعادت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة، عبر "فيسبوك"، اليوم السبت، نشر فيديو القضاء على عدد من العناصر الإرهابية المشاركة td استهداف عناصر الشرطة على طريق الواحات وتدمير 3 سيارات دفع رباعي محملة بأسلحة وذخائر.

شهدت أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "الاختيار 2"، أمس الجمعة، اشتباكات عنيفة بين مأمورية قوات الشرطة من جهة، والعناصر الإرهابية من جهة أخرى.

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