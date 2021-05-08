"لونغ مارش" ليس الأول.. هبوط حطام صاروخ صيني في المحيط الأطلسي مايو الماضي

كتب- محمد نصار:

بتابع العالم عن كثب وباستمرار تفاصيل تطورات الصاروخ الصيني "لونغ مارش 5 بي" وسط تخوفات من أضرار غير متوقعة يخلفها نتيجة سقوطه خلال اليوم أو غدا بحسب تقديرات الخبراء ووكالات الفضاء الدولية.

الصين فقدت السيطرة على صاروخها فأصبح شاردا حول الأرض منذ عدة أيام، ما أثار حالة من الفزع والرعب من مكان سقوطه، والذي وفقا لأحدث الإحصائيات سيكون على أراضي السودان جنوب مصر.

وقالت الدكتورة غادة عامر، وكيل كلية الهندسة للدراسات العليا والبحوث جامعة بنها، ومستشار فني سابق بوكالة الفضاء المصرية، إن الصاروخ الصيني يدور كل 90 دقيقة حول الأرض، أي 15 دورة في اليوم الواحد.

وأضافت عامر، لمصراوي، أن مصر ليست أكثر عرضة للخطر من العديد من البلدان الأخرى، فحسب ما أشارت إليه وكالة الفضاء الأوروبية فمنطقة مخاطر الحطام الحالية تشمل أي جزء من سطح الأرض بين خطي عرض 41.5 شمالاً و41.5 جنوباً.

وأوضحت المستشار الفني السابق بوكالة الفضاء: "بالتأكيد هذه ليست المرة الأولى التي يسقط فيها حطام صاروخ على الأرض".

وعن الحوادث السابقة لمثل هذه الواقعة، قالت: "في مايو من العام الماضي مر حطام صاروخ صيني يزن حوالي 20 طنًا فوق لوس أنجلوس ومدينة نيويورك قبل أن يهبط في المحيط الأطلسي".

وتابعت: لقد كان سبب إطلاق صاروخ Long March-5 B الصيني هو إطلاق الوحدة الأساسية لمحطة الفضاء الصينية، بنجاح صباح الخميس الماضي الموافق 29 مايو 2021 من موقع الإطلاق Wenchang في جزيرة هاينان الجنوبية.. وهي حاليًا أكبر مركبة فضائية طورتها الصين، إلى مدار أرضي منخفض والذي مثل الخطوة الأولى لجهود الصين لبناء محطتها الخاصة في غضون عامين

وسبب سعي الصين لبناء المحطة الفضائية هو استبعاد روادها منذ فترة طويلة من محطة الفضاء الدولية".