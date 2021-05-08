درجات الحرارة لـ48 ساعة.. الأرصاد: تتجاوز 40 درجة- خرائط

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت ولمدة 48 ساعة مقبلة، تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على جميع الأنحاء نهارا ويتجاوز حد 40 درجة على القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا.

وأضافت الهيئة أنه يوجد نشاط للرياح الجنوبية الحارة غربا تكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارا خلال اليوم السبت.

وتابعت الهيئة: بداية من يوم الأحد، يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية ويظل شديد الحرارة على باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم".

وأشارت الهيئة إلى مرور غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح.