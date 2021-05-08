رغم قرارات الحكومة.. محال شارع همفرس ببولاق الدكرور تتحدى الإغلاق - فيديو

02:55 ص السبت 08 مايو 2021
رغم قرارات الحكومة.. محال شارع همفرس ببولاق الدكرور تتحدى الإغلاق - فيديو

أرشيفية

تصوير- أنور محمد
تحدت محال شارع همفرس في بولاق الدكرور، قرارات الحكومة الخاصة بالإغلاق في الساعة التاسعة، للسيطرة على جائحة كورونا، وفتحت أبوابها وسط زحام شديد من جانب المواطنين لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك.

ورصدت كاميرا مصراوي حالة الزحام الشديد في الشارع بعد وقت الإغلاق بالمخالفة لقرارات الحكومة.

وأعلنت الحكومة، الأربعاء، مجموعة من التدابير الجديدة، في ظل رصد ارتفاع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تقرر غلق المنشآت التجارية، بما في ذلك المحال والمقاهي والمولات، من التاسعة مساء.

كما تقرر حظر كافة الفعاليات الجماعية داخل المنشآت.

وأعلن أن إجازة عيد الفطر ستبدأ من الأربعاء المقبل وستستمر حتى الأحد التالي. وخلال العطلة سيتم إغلاق الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة.

وأعلن أنه تقرر السماح بإقامة صلاة عيد الفطر في المساجد، على أن تقام الصلاة بأسرع وقت ممكن مع حظر اصطحاب الأطفال.

محال شارع همفرس قرارات الإغلاق بولاق الدكرور زحام شديد

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