​حزب "حماة الوطن": نتبنى أزمة "تكليف الصيادلة" دفعة 2018 و2019

04:00 ص السبت 08 مايو 2021
​حزب "حماة الوطن": نتبنى أزمة "تكليف الصيادلة" دفعة 2018 و2019

الدكتورة رشا إسحق

قال حزب "حماة الوطن" إنه سيتبنى من خلال نوابه في مجلسي النواب والشيوخ أزمة تكليف الصيادلة، كمحاولة لحل الأزمة القائمة مع وزارة الصحة.

وأضاف بيان للحزب اليوم الجمعة، أن الدكتورة رشا إسحق عضو مجلس الشيوخ، استمعت لمطالب الصيادلة خريجي دفعتي 2018 و2019، ما ساعد في تحقيق الاستجابة العاجلة لطلباتهم من خلال نواب حزب حماة الوطن في المحافظات، والنقابات الفرعية.

وأكدت إسحق أنه بعد التواصل مع الدكتورة سحر حلمي مدير الإدارة العامة لشئون التكليف بوزارة الصحة والتابع لها الإدارة العامة لشئون التكليف، وقطاع التدريب والبحوث تبعية مباشرة، تبين أن الإعلان لبدء حركة تنسيق تكميلية هو بداية الأمر لتكليف عدد آخر من الدفعتين وأنه سيتم تكليف الباقي تباعًا طبقًا لاحتياجات الوزارة.

وأشارت إلى أنه مازالت مطالبنا جميعًا مستمرة لتكليف جميع الصيادلة خريجي دفعتين 2018 و2019.

حزب حماة الوطن وزارة الصحة أزمة تكليف الصيادلة مجلس الشيوخ

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