الصاروخ الصيني| البحوث الفلكية يكشف 3 طرق لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور مكرم إبراهيم أستاذ علوم الفضاء، رئيس قسم أبحاث الشمس والفضاء بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك 3 طرق لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائي تتمثل في: الليزر - الرادار - البصري.

وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي "أونلاين" للمعهد القومي للبحوث الفلكية، لكشف آخر تطورات الصاروخ الصيني، إن الحطام الفضائي يمثل خطرًا كبيرًا جدًا على إطلاق الأقمار الصناعية الجديدة، حيث أن 19% من الحطام تنفصل من الصاروخ خلال رحلته، و22% من الحطام الفضائي الناتج عن الأقمار غير العاملة، نتيجة الاحتكاك أو التصادم أو غيرها.

وأشار إلى توقيع مصر اتفاقية مع الصين للتعاون مع رصد الحطام الفضائي، ومن المنتظر أن يتم توريد الأجهزة والتلوسكوبات من الصين نهاية العام الجاري، لافتاً إلى أن المعهد يعمل على إنشاء المقر في الوقت الحالي.

ومن المرجح أن يسقط جزء من الصاروخ الصيني Long March 5B الذي تم استخدامه لإطلاق الوحدة الأولى لمحطة الفضاء الصينية الأسبوع الماضي إلى الغلاف الجوي للأرض في الأيام المقبلة، ومن غير الواضح متى وأين سيهبط الحطام، بينما تشير البيانات المتاحة من مواقع مراقبة الأجسام الفضائية احتمالية دخولة للغلاف الجوي للأرض يوم 9 مايو المقبل.

كان الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، كشف تفاصيل تداول المواقع العالمية والخاصة بالأقمار الصناعية خبر خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة مما أثار الذعر لدى عدد من سكان العالم والمهتمين بعلوم الفضاء، موضحا أن هذا الصاروخ تم فقدان السيطرة عليه، وهو في محاولة للعودة غير المنضبطة إلى الأرض بعد إطلاقه من محطة الفضاء الصينية.