"تايم سبورتس": لا نعلن أي أرقام أو إحصائيات خاصة بمشاهدات البرامج أو المباريات
(مصراوي):
قالت شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، إنها لا تعلن أي إحصائيات أو أرقام عن حجم المشاهدات لأي برامج أو مباريات تبثها على أي من قنواتها.
وأكدت القناة في بيان لها اليوم الجمعة، أنها تهيب بالجمهور الرياضي المستنير، ألا يعيد نشر أي بوستات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تنشرها الحسابات الرسمية للقناة.
وأضافت القناة، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ أية إجراءات تجاه من ينشرون معلومات مغلوطة تستخدم شعار القنوات
أو أسماء العاملين فيها، وتحتوي على معلومات غير دقيقة، أو محرفة.
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