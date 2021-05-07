البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني مر في الأجواء المصرية لمدة دقيقتين.. ويعود في هذا الوقت

11:32 م الجمعة 07 مايو 2021
البحوث الفلكية: الصاروخ الصيني مر في الأجواء المصرية لمدة دقيقتين.. ويعود في هذا الوقت

الصاروخ الصيني

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، موضحًا أن الصاروخ مر بالأجواء المصرية الساعة 10:42 دقيقة مساءا ولمده دقيقتين وعشرين ثانية.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان له، أنه سيمر مرة ثانية فجر اليوم الساعة 4:47 لمده دقيقتين وسبع ثواني، لافتًا إلى أن المرتين في جنوب غرب الصحراء الغربية.

وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، كشف آخر تطورات حادثة خروج الصاروخ الصيني Long March 5B (CZ- 5B) عن السيطرة، مشيرًا إلى أن مرور الصاروخ الصيني فوق سماء مصر لا يستغرق أكثر من دقيقتين في كل مرة.

وقالت الدكتورة رشا غنيم، أستاذ مساعد ديناميكا فضاء ورئيس قسم أبحاث الفضاء بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن حجم الصاروخ الصينى حوالى طن وطول 30 مترا وعرض 4 أمتار، يدور حول الأرض بارتفاعات تصل20 إلى 160 إلى 270 كيلو متر، وسرعة متوسطة حوالى 28 ألف كيلو فى الساعة، وبالتالى يتمكن من الدوران حول الأرض دورة كاملة خلال 89 دقيقة، وسيحاول عودة الدخول مجددا إلى الغلاف الجوى للأرض خلال الأيام المقبلة للتفاعل المتزايد مع الغلاف الجوى الذى يؤدى إلى جذبه إلى الأرض.

الصاروخ الصيني الصين الأجواء المصرية المعهد القومي للبحوث الفلكية

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