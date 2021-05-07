السيسي يطمئن على التعويض العادل للسكان الذين تتم إزالة منازلهم لإقامة مشروعات قومية

10:10 م الجمعة 07 مايو 2021
السيسي يطمئن على التعويض العادل للسكان الذين تتم إزالة منازلهم لإقامة مشروعات قومية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- (أ ش أ):

اطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعويض السكان، الذين يتم إزالة منازلهم بسبب إقامة المحاور والطرق والمشروعات الجديدة للمنفعة العامة، حيث تم تعويض سكان 159 عقارًا بمبلغ 248 مليون جنيه، وفقًا لأسعار الأراضي في المنطقة بشكل عادل.

ودعا الرئيس السيسي، خلال تفقده اليوم أعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، إلى أن تكون اجراءات تعويض السكان سريعة سواء بتوفير سكن جديد أو اعطائهم المقابل المادي العادل، لتتمكن الدولة من مواصلة الإنشاءات التي تحتاج إلى جهد كبير وتهدف إلى تسهيل حياة الناس.

كما استمع الرئيس السيسي إلى مطالب المواطنين ووعد بتلبيتها، كما طالبهم الرئيس السيسي بالحرص على اتباع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا وهنأهم بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك.​

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