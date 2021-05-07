​الطيار محمد جلال رئيسًا للسلامة والجودة بالقابضة لمصر للطيران

10:10 م الجمعة 07 مايو 2021
​الطيار محمد جلال رئيسًا للسلامة والجودة بالقابضة لمصر للطيران

​الطيار محمد جلال

كتب- محمد عبيد:

أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الجمعة، قرارًا بتكليف الطيار محمد أحمد جلال للعمل رئيسًا لقطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصر للطيران.

وجلال كان يشغل منصب نائب رئيس القطاع خلفًا للطيار محمد غريب، الذي تم تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران.

من ناحية أخرى تسيّر شركة مصر للطيران اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 68 وجهة دولية، تنقل على متنها حوالي 4 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

محمد جلال شركة مصر للطيران عمرو أبوالعينين

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