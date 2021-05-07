​مناشدة للمواطنين.. الصحة تبث فيديو توعوي من داخل المساجد والكنائس

(مصراوي):

بثت وزارة الصحة والسكان، فيديو توعوي، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تناشد فيه المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وناشدت وزارة الصحة، من داخل المساجد والكنائس عبر رجال الدين، بضرورة استخدام الكحول والالتزام بارتداء الكمامة أثناء الصلاة، وللاتصال بالخطوط الساخنة للتبليغ عن حالات الإصابة.