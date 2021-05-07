مصر للطيران تحتفل مع الركاب بعيد تأسيسها الـ89 في مطار القاهرة (صور)

كتب- محمد عبيد:

احتفلت شركة مصر للطيران مع المسافرين اليوم الجمعة، بمناسبة مرور 89 عامًا على إنشاء الشركة الوطنية في السابع من مايو عام 1932، على رحلاتها من مطار القاهرة الدولي، وتم منح الراكب رقم 7 في إنهاء إجراءات سفره علي كل رحلة خدمات سفر مجانية عبارة عن وزن إضافي مجاني، دخول استراحات الشركة ، تعلية درجة السفر من السياحية إلى درجة رجال الأعمال، وغيرها وذلك تقديرا من الشركة للمسافرين.

صرح بذلك الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران، وأضاف أنه رغم تداعيات جائحة فيروس كورونا وتأثيرها على صناعة النقل الجوي حول العالم، إلا أننا نجدد العهد على الاستمرار في خدمة المسافرين على أكمل وجه، وتقديم خدمات سفر تليق بهم وبتاريخ الشركة العريق، وسط التزام تام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في جميع مراحل السفر وعلى متن الطائرة، للحد من انتشار فيروس كورونا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

ونظمت الشركة حملة ترويجية للإعلان عن عيدها، على صفحاتها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم نشر صور وفيديوهات تاريخية، ووضع شعار الـ89 على شاشات المطار وعلى غطاء مقاعد الرأس على جميع الرحلات.​